وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والسيد "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني، اليوم الاثنين، تناول خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدا الحرص المشترك لتعميق التعاون في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى والتقديرات إزاء التطورات الإقليمية والدولية حيث شددا على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة بالمنطقة، وضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، والعمل على كسر الجمود الراهن في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تم تناول الأوضاع في السودان واستعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مديناً ما يتعرض له المدنيون في السودان من استهداف ممنهج بالمسيرات والتي أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المنشآت المدنية الحيوية، ومشيراً الى ضرورة إطلاق عملية سياسية بقيادة وملكية سودانية.

وحول الأزمة الأوكرانية، اتفق الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية لها، مشيراً إلى اهمية الجهود التي ستبذل في المفاوضات التي تستضيفها ابو ظبي قريبا، واهمية ان يتحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويضمن حرية الملاحة في البحر الاسود نظراً لأهمية استقرار واردات الحبوب التي تعد مصر مستورداً صافياً لها.