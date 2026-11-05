فالفيردي ينقذ الريال وليفربول يسقط

فالفيردي ينقذ الريال وليفربول يسقطواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته المحلية والقارية بفوز بشق الأنفس على مضيفه أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3 - 2، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لم يحافظ الفريق اليوناني على تقدمه مرتين بهدفي الموريتاني من أصل سنغالي أبو بكاري كويتا وستافروس بيليوس في الدقيقتين 12 و75، حيث أدرك الريال التعادل مرتين بهدفي جود بيلنغهام وكيليان مبابي في الدقيقتين 32 و78.

وبعد استبدال فينيسيوس الذي تسبب في الهدف الثاني للفريق اليوناني، خطف ريال مدريد الفوز بهدف سجله البديل فيدريكو فالفيردي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة في مبارياته الأربع ، ويحتل المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في المقابل، تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط في المركز 30 من أصل 36 فريقاً، وذلك بعد خسارة ثالثة على التوالي.

وفي اسطنبول، فاز فنربخشة التركي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة مثيرة بين الفريقين تقدم فيها ليفربول عن طريق تريمورايس نيوني في الدقيقة 25، غير أن الفريق التركي عادل النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق مايسون جرين وود قبل أن يعود ليفربول للتقدم عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 69، ليدرك فنربخشة التعادل في الدقيقة 73 عن طريق آرشي براون ثم يحسم النتيجة لصالحه عن طريق فيدات موريكي في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرفع فنربخشة التركي رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر، فيما تلقى ليفربول الخسارة الأولى في البطولة هذا الموسم وتراجع للمركز الخامس برصيد 9 نقاط.