رئيس هيئة الدواء المصرية يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية لتعزيز الشراكة التنظيمية وتطوير القدرات الرقابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:13 مساءً -

وقّع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بيان نوايا، مع الدكتورة آن ليندبرغ، المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية (Swedish Medical Products Agency – MPA) يستهدف إرساء إطار للتعاون المؤسسي والفني بين الجانبين، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التنظيمية، ودعم تطوير القدرات الرقابية والفنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في مواكبة المستجدات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في قطاع الدواء.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتورة آن ليندبرغ، وذلك ضمن مشاركة الهيئة في قمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA)، المنعقدة بمدينة سيول بجمهورية كوريا.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الغمراوي أن توقيع بيان النوايا يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون التنظيمي الدولي، ويعكس حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية مع السلطات الرقابية ذات الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في تطوير المنظومة الرقابية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يدعم جهود الهيئة في الارتقاء بمستوى أدائها المؤسسي والفني، واستكمال متطلبات النضج التنظيمي وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة آن ليندبرغ عن تقديرها للتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات التنظيمية بين الجانبين، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من التجارب المؤسسية والممارسات الرقابية، ومعربة عن تطلع الوكالة إلى تفعيل مجالات التعاون التي يتضمنها بيان النوايا، وترجمتها إلى برامج ومبادرات فنية مشتركة تحقق أهداف الشراكة.