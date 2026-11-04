رئيس هيئة الدواء المصرية يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية لتعزيز الشراكة التنظيمية وتطوير القدرات الرقابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:13 مساءً -
وقّع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بيان نوايا، مع الدكتورة آن ليندبرغ، المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية (Swedish Medical Products Agency – MPA) يستهدف إرساء إطار للتعاون المؤسسي والفني بين الجانبين، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التنظيمية، ودعم تطوير القدرات الرقابية والفنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في مواكبة المستجدات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في قطاع الدواء.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتورة آن ليندبرغ، وذلك ضمن مشاركة الهيئة في قمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA)، المنعقدة بمدينة سيول بجمهورية كوريا.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الغمراوي أن توقيع بيان النوايا يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون التنظيمي الدولي، ويعكس حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية مع السلطات الرقابية ذات الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في تطوير المنظومة الرقابية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يدعم جهود الهيئة في الارتقاء بمستوى أدائها المؤسسي والفني، واستكمال متطلبات النضج التنظيمي وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة آن ليندبرغ عن تقديرها للتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات التنظيمية بين الجانبين، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من التجارب المؤسسية والممارسات الرقابية، ومعربة عن تطلع الوكالة إلى تفعيل مجالات التعاون التي يتضمنها بيان النوايا، وترجمتها إلى برامج ومبادرات فنية مشتركة تحقق أهداف الشراكة.
تناول الاجتماع بحث آليات الاستفادة من الخبرات التنظيمية المتقدمة للوكالة السويدية، باعتبارها إحدى السلطات المدرجة ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للسلطات التنظيمية المدرجة (WLA)، في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها تسجيل المستحضرات الطبية واليقظة الدوائية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة الإجراءات الرقابية، بما يدعم تحديث منظومة العمل الرقابي، ويرفع كفاءة العمليات التنظيمية، ويعزز فاعلية الأداء المؤسسي ودقة اتخاذ القرارات الرقابية استنادًا إلى أحدث الممارسات الدولية.
كما أكد الجانبان أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل بيان النوايا، من خلال إعداد خارطة طريق تحدد مجالات التعاون ذات الأولوية وأوجه تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يضمن تحويل أطر التعاون المتفق عليها إلى برامج ومخرجات عملية ومستدامة، تسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإمكانات الرقابية والفنية.
وتجسد الشراكة بين هيئة الدواء المصرية ووكالة المنتجات الطبية السويدية امتدادًا لجهود الهيئة في بناء علاقات تعاون دولية فاعلة مع السلطات الرقابية الرائدة، تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة من التجارب التنظيمية المتقدمة، ويعزز قدرة المنظومة الرقابية المصرية على مواكبة التطورات التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لمواصلة تطوير منظومة الرقابة على المستحضرات الطبية، وتعزيز قدراتها المؤسسية والفنية، ودعم جهودها نحو التأهل للإدراج ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للسلطات التنظيمية المدرجة (WHO Listed Authorities – WLA)، بما يضمن جودة ومأمونية وفاعلية المستحضرات الطبية، ويدعم الأمن الدوائي ويحافظ على صحة المواطنين