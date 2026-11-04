وزير الزراعة يستقبل وفد التعاون الإيطالي والاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز مبادرة "القرية المنتجة" والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسيد "تيبريو كياري" مدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، والوفد المرافق له من فريق عمل برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر (EU-ZIRA3A)، والذي ضم السيد نيكولا باتيستلا مدير البرنامج، والدكتور إسلام الفاضلي مسؤول قطاع الزراعة بالبرنامج، والسيد رافائيل بريتيني الخبير الفني للبرنامج.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة المعنيين.

استعرض اللقاء الأنشطة التنموية، التي ينفذها البرنامج في المحافظات المستهدفة، وسبل ربطها بمبادرة "القرية المنتجة" بما يحقق طفرة في الإنتاج المحلي ويرفع دخل صغار المزارعين.

وشدد الوزير على أن التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية يمثل فرصة واعدة ومحورية لتنمية القطاع الزراعي، بالنظر إلى قيمتها الاقتصادية والتصديرية العالية، مشيرا إلى أهمية ربط الأنشطة الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة في هذا القطاع بالشركات التصديرية لضمان أعلى معايير الجودة والتنافسية. واضاف أن التوسع في هذه الزراعات داخل القرى المستهدفة سيسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية وزيادة عائد المزارع، بالاضافة الى فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني بعوائد دولارية من خلال منتجات ذات ميزة نسبية عالية.

وأكد فاروق على ضرورة التنسيق الكامل بين المبادرات والجهات الدولية العاملة في مجالات التنمية الزراعية بمصر لمنع تكرار الأنشطة وتعظيم الفائدة، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى تنسيق الجهود في قطاع التنمية الزراعية، وتركز بوجه خاص على تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، بما يضمن رفع الإنتاجية، تحسين الجودة، وتسهيل إجراءات نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

والجدير بالذكر، أن برنامج (EU-ZIRA3A) هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) في ثلاث محافظات بصعيد مصر (بني سويف، أسيوط، وسوهاج). ويهدف البرنامج إلى تحسين الأحوال المعيشية لأكثر من 18 ألف مزارع، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية، إلى جانب دعم الحوكمة المتكاملة بالوزارة في مختلف القطاعات.