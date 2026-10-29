رئيس الوزراء يصطحب عددا من طلاب جامعات السويس لزيادة وعى الشباب بما يجرى على أرض محافظته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة لمحافظة السويس، تشهد افتتاح عددٍ من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والسيد حسن رداد، وزير العمل، إلى جانب فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء أ.ح هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتور محمد علام، نائب المحافظ، والسيد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعددٍ من المسئولين والتنفيذيين. كما يرافق رئيس الوزراء في الجولة عدد من طلاب الجامعات بمحافظة السويس.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد اليوم على أرض المدينة الباسلة، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ 53 لمحافظة السويس، الذي يوافق يوم 24 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى صمود أبناء السويس والمُقاومة الشعبية بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مؤكداً تقدير الوطن لتضحيات أبناء السويس التي سجلها التاريخ بحُروفٍ من نور، والحرص على امتداد أذرع التنمية لتلبية متطلبات أبناء هذه المحافظة.