اتحاد الكرة يكرّم منتخب الشباب مواليد 2007 بعد إنجاز تصفيات شمال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 12:41 صباحاً - يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة حفل تكريم لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، يوم الثلاثاء المقبل، احتفاءً بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد التتويج ببطولة تصفيات شمال أفريقيا، والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها في غانا عام 2027.

وجاء تأهل المنتخب بعد تصدره ترتيب التصفيات برصيد 9 نقاط، ليؤكد اللاعبون قدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما دفع مسؤولي اتحاد الكرة إلى تنظيم حفل خاص تقديرًا لما قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة.



اتحاد الكرة يدرس مضاعفة مكافآت اللاعبين



وبالتزامن مع الاستعدادات لحفل التكريم، يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة زيادة المكافآت المالية للاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة وائل رياض، تقديرًا للمستوى الذي ظهر به المنتخب والنتائج التي حققها خلال التصفيات.



خطة إعداد قوية استعدادًا لأمم أفريقيا



وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى تجهيز المنتخب للاستحقاقات القادمة، من خلال وضع برنامج إعداد متكامل يشمل إقامة معسكرات تدريبية وخوض مباريات ودية، إلى جانب توفير المتابعة الطبية والفنية اللازمة للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة تطوير قدرات هذا الجيل، والاستفادة من نجاح التأهل من أجل المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية للشباب في غانا، والسعي لحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.