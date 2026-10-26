لولا دا سيلفا بعد فوزه بولاية رئاسية رابعة : البرازيل لن تسمح ولن تقبل بأن تكون "حديقة خلفية لأحد"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 11:21 صباحاً - صرّح الرئيس البرازيلي المنتخب، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، بأن البرازيل لن تسمح ولن تقبل بأن تكون "حديقة خلفية لأحد"، مشدداً على استقلالية القرار السياسي والسيادي لبلاده في مرحلتها القادمة.

وأكد دا سيلفا في كلمته أن البرازيليين صوتوا لصالح "ضمان الديمقراطية في البلاد"، واصفاً نتائج الانتخابات بأنها تمثل هزيمة حاسمة لـ "محور الكذب والشائعات والأخبار الزائفة".

لولا دا سيلفا يفوز بولاية رئاسية رابعة

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا فى البرازيل إعادة انتخاب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لرئاسة البلاد وفوزه بولاية رئاسية رابعة، وذلك عقب اكتمال عمليات فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأظهرت نتائج الفرز النهائية حصول لولا دا سيلفا، مرشح حزب العمال، على نسبة 51.77% من أصوات الناخبين (ما يعادل أكثر من 64.1 مليون صوت)، متفوقاً على منافسه مرشح الحزب الليبرالي فلافيو بولسونارو الذي حصل على 48.23% (ما يعادل 59.7 مليون صوت).

ويُعد هذا الفوز محطة تاريخية للرئيس البرازيلي البالغ من العمر 81 عاماً، ليعزز بها مسيرته السياسية بولاية جديدة تقود البلاد خلال السنوات الأربع القادمة.