طاهر محمد طاهر يضيف الهدف الرابع للأهلي في شباك كيتارا بالكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - واصل النادي الأهلي تفوقه على كيتارا الأوغندي، بعدما نجح طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الرابع للفريق الأحمر خلال الدقيقة 68 من عمر المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بأربعة أهداف دون رد.



أهداف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي



افتتح حسين الشحات التسجيل للأهلي في الدقيقة 37، مستغلًا كرة مرتدة من حارس مرمى كيتارا، ليضعها من فوقه داخل الشباك ويمنح فريقه التقدم.

وعزز محمد مجدي أفشة النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 43، بعدما استقبل الكرة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد طاهر، تركها سفيان بنجديدة بذكاء لتصل إلى أفشة، الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 51، عاد حسين الشحات ليضيف الهدف الثالث للأهلي، قبل أن ينجح طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 68، ليواصل الفريق الأحمر فرض سيطرته على مجريات اللقاء.



تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي



بدأ الأهلي المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع توفيق محمد، وهادي رياض، وأشرف داري، وكريم فؤاد.

وفي خط الوسط شارك مروان عطية، وأكرم توفيق، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد سفيان بنجديدة خط الهجوم.



بدلاء الأهلي أمام كيتارا



ضمت قائمة البدلاء حمزة علاء، وياسين مرعي، وأحمد عيد، ومنصف بقرار، وعمر الساعي، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.