ضبط سائق «سيارة نقل فنطاس» سار برعونة وعكس الاتجاه بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 03:29 مساءً -

في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نقل فنطاس" بالسير برعونة وعكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الجيزة، معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص والأبحاث الفنية، أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو (منتهية التراخيص) وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة).

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، وذلك أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر نتيجة وجود حادث سير وتحويل مروري بالطريق وقت الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.