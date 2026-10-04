رئيس "محلية النواب": التواصل مع المواطنين والنزول للشارع أولوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 05:33 مساءً - أكد النائب محمد أمين الدخميسي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعد فوزه برئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني، في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد، أن اللجنة سيكون على أولوياتها النزول إلى الشارع والزيارات الميدانية للمحافظات على مستوى الجمهورية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع.

وقال "الدخميسي" في كلمته عقب فوزه، إن اللجنة ستحرص على مناقشة كل ما يتعلق بالشارع من طلبات وأدوات رقابية ومشروعات القوانين الهامة والملحة، وتابع: المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر لدور اللجنة من خلال العمل الجماعي والتواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الشارع للوقوف على المشكلات والاحتياجات على أرض الواقع.

وواصل رئيس اللجنة: "سنعمل بشكل جماعي، وسيكون نزولنا إلى الشارع أمرًا ضروريًا، وسيكون لنا جميعًا دور فعال في متابعة الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين"، وشدد على أهمية تكامل الجهود بين أعضاء اللجنة، والاستماع إلى المواطنين ومتابعة المشكلات ميدانيًا، بما يسهم في الوصول إلى حلول واقعية وفعالة، ودعم جهود تطوير المحليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع أعضاء اللجنة، والعمل بروح الفريق، بما يعزز من قدرة اللجنة على أداء دورها الرقابي والتشريعي والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لمتطلبات الشارع.

وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة ستعقد اجتماعا على الفور اليوم لوضع محددات العمل، وسيتم دعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب وقت لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة.