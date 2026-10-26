قرار لرئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية عقارات وأراضى لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى واعتبارها منفعة عامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٠٢ لسنة ٢٠٢٦

وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧١٩ لسنة ٢٠٢٦ باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع محور المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القليوبية والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قرر :

( المادة الأولى )

يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧١٩ لسنة ٢٠٢٦ المُشار إليه ، وذلك باستبدال عبارة بطول 21 كم بعبارة بطول 3 كم الواردة بعجز المادة الأولى من هذا القرار .

( المادة الثانية '

تُستبدل المذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القرار ، بالمذكرة الإيضاحية المرفقة

بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧١٩ لسنة ٢٠٢٦ المُشار إليه .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع محور المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين من أعمال المنفعة العامة فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى .

وقد تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض الأراضى والعقارات المتعارضة مع مسار المشروع فى المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور المريوطية بطول ٢١كم والطريق السطحى فى الاتجاهين بنطاق محافظتى القليوبية والجيزة ومما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى تنفيذ المشروع .



وورد تقريرى استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 800 مليون جنيه بنطاق محافظة القليوبية وبنحو 10,500 مليار جنيه بنطاق محافظة الجيزة .

(مرفق رقم ١)

مرفق طيه ما يلى :

١- عدد 235كشف معتمد من مديريتى المساحة بالقليوبية والجيزة يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات المطلوبة لصالح المشروع وممهورين خاتم شعار الجمهورية . (مرفق رقم ٢).

٢- عدد (٢٠ خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع . (مرفق رقم ' ')

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول ٢١كم والطريق السطحى فى الاتجاهين نطاق محافظتى القليوبية والجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتتفيذ المشروع وإنهاء تخصيص الأراضى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .