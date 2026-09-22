الداخلية ترد على فيديو سيدة أتهمت قوة أمنية من قسم مدينة نصر بإقتحام منزلها وتلفيق قضية مخدرات لزوجها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:29 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت إدعاء إحدى السيدات بقيام قوة أمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بإقتحام منزلها والقبض على زوجها والإستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بزعم رفضه سداد إتاوة مالية لأحد أفراد الشرطة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 / يوليو الماضى وحال قيام قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، قاموا بضبط زوج القائمة على النشر (بائع متجول – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) متلبساً بتعاطى مواد مخدرة وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش ، وبمناقشته إعترف بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وإحتفاظه بكمية منها بمسكنه ، وتم بإرشاده ضبط ( كمية من مخدرى " الآيس - الحشيش " – مبالغ مالية - سلاح أبيض) داخل مسكنه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق " ما زال قيد الحبس" .. ويأتى نشر المذكورة مقاطع الفيديو المشار إليها فى الوقت الحالى للتشكيك فى إجراءات القبض على زوجها وتمكينه من الإستفادة من ذلك قضائياً ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.