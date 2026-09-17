الداخلية ترد على مزاعم صفحات إخوانية إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 10:37 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمنت الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنيا عن الطعام إحتجاجاً على تعرضهم لإنتهاكات ، وكذا الإدعاء بمنع دخول الأطعمة للنزلاء خلال الزيارات لإجبارهم على شراء المنتجات الغذائية من داخل المركز.

وأكد المصدر على عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه لا يوجد إضرابات داخل أى من مراكز الإصلاح والتأهيل ، وسبق لذات الصفحات نشر تلك المزاعم أكثر من مرة وتم نفيها فى حينه.. وأن ذلك يأتى فى إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة واليائسة للحصول على مزايا لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.