ينتمي مواليد الفترة الواقعة بين 24 آب إلى 23 أيلول إلى برج العذراء، ويتميز مولود هذا البرج بأنه عقلاني ومنطقي ويحلل الأمور من كافة جوانبها، وعندما يكون غاضباً من الصعب التواجد حوله بحيث يكون عنيداً وقاسياً ويصعب تغيير رأيه أو التواصل معه أو الاتفاق معه، وسنتعرف من خلال هذا المقال على برج العذراء عند الغضب من حيث العلامات الظاهرة وطريقة التعامل معه.

رجل برج العذراء من الرجال المميزين ويتسم برزانته وتفكيره المنطقي لكن عندما يكون غاضباً يصعب التعامل معه، وسنتناول فيما يلي معلومات عن برج العذراء الرجل عند الغضب:

لا يتجاهل مشاعره وطريقة انتقامه هي النجاح لأنه يعتبر أن المشاعر هي مضيعة للوقت، فعندما يضع مشاعره جانباً يكون فعالاً ومنتجاً ولا يعترف بإحباطه الذي يتحول فيما بعد إلى غضب.

عندما يكون غاضباً جداً فإنه يغضب من نفسه لعدم قدرته على استخدام ذكائه للتغلب على مشاعره إذ يكون مضطرباً ويتصرف بجنون عندما يكون غاضباً.

عندما يشعر بالغضب لا يتمكن من أداء عمله ويضخم الأمور حوله، ويظهر غضبه بطريقة نادرة ويكتمه لفترة طويلة.

يغضب ببطء ويتحدث عن غضبه بنفسه لأنه يعتبر أن الغضب عاطفة أساسية ويبذل قصارى جهده كي يسعى يبرر موقفه، ‘ذ يتحدث مع نفسه بصوت عالٍ وتظهر عليه علامات القلق والكلام السريع وتتغير نبرة صوته لكنه لا يصرخ.

لا يمكن تفادي الموقف الذي سبب الغضب لرجل برج العذراء لأنه لن يوضح هذا السبب الأمر الذي يجعل من حوله يبحث عن الأمور التي أدت إلى شعوره بالقلق والغضب.

يجهد نفسه كثيراً ويتحدث بشكل أسرع من المعتاد وقد يكرر ما يتحدث به، ويصبح تنفسه عند الغضب سريعاً. [1]

سوء الفهم والقرارات السيئة من الأمور التي تسبب الغضب لامرأة برج العذراء، ومن الصعب عليها أن تتعامل مع مخاوفها وقد يؤدي ذلك إلى غضب لا يمكن السيطرة عليه، وفيما يلي نذكر كيف تظهر امرأة برج العذراء عند الغضب:

يحكم برج العذراء كوكب عطارد وهو من الأبراج الترابية الأمر الذي يجعل امرأة العذراء تسعى إلى الكمال وقد تعالج مخاوفها بطريقة مباشرة ومحددة لأنها تكون متأكدة من أن المشكلة بحاجة إلى إيجاد الحلول.

تفكر وتحسب الأمور ويمكن أن تتخذ قرارات قاسية لأنها عندما تغضب تصاب باضطراب عاطفي لذا يجب على الأشخاص من حولها يدركون أن هناك موضوعاً يجب معالجته فوراً مع احتمالية وجود أكثر من مشكلة ومخاوف تحتاج إلى حلها.

من التغييرات السلوكية الظاهرة على امرأة برج العذراء الغاضبة برودة سلوكها الذي يصبح حاداً فيما بعد، مما يُشعر الأشخاص حولها بالارتباك والحيرة.

تصبح امرأة العذراء غاضبة عندما تفقد القدرة على تحديد أهدافها وخططها أو تكون غير متأكدة منها، وإذا كانت الخطط التي وضعتها غير قابلة للتطبيق فإنها تدرك أنها لا تستطيع الاعتماد إلا على نفسها وليس على الشخص الذي كانت تثق به من قبل.

تُظهر مشاعرها بطريقة سلبية وعدوانية وقد تدمر العلاقة مع الطرف الآخر الذي يضطر للتعامل مع مخاوفها.

عندما يتحدث الطرف الآخر معها يمكن أن تخبره أنه كان من الواجب عليه أن يغير من سلوكه قبل أن تتخذ القرار وتكشف مشاعرها بطريقة محبطة.

الغضب عند المرأة العذراء يجعلها لا تحافظ على علاقتها مع شريك غير موثوق به لأنها تركز على أن تكون في علاقة تشعرها بالأمان.

عندما تغضب من شريكها فإنها تتحدث مع عائلتها وأصدقائها حول العلاقة معه وإذا أخبرها الأشخاص الذين تثق بهم أن العلاقة معه غير ناجحة فإنها تقوم بإنهائها دون أن تتحدث معه.

إذا تعرضت المرأة العذراء للخيانة تشعر بالغضب الشديد ولا يمكن أن تغفر هذه الخيانة ولا تسعى إلى إيذاء الشخص الخائن.

تكتم غضبها وسوف تقضي بعض الوقت في التفكير في سلوكيات الشخص الذي تسبب بغضبها وكيف أثر على اهتماماتها الأساسية وتتساءل عن كيفية التصرف معه في المستقبل.

قد ترغب امرأة العذراء بمسامحة الشخص الذي أساء إليها لكنها لا تنسى الإهانة وقد يسبب ذلك وجود مشاكل معه إذا حدثت بينهما مناقشات.

تتعامل ببرود مع الشخص الذي أثار غضبها كي تحمي نفسها وتبعده عن حياتها وتراها لا تتواصل معه إلا قليلاً، وإذا قررت معالجة هذا التغيير في سلوكها فإنها تستجيب له بشكل حاد مما يصعب من طريقة التعامل مع هذا التغيير المفاجئ. [2]

عندما يغضب مولود برج العذراء فإنه يكتم هذا الغضب ولا يُظهره لكن سلوكه سوف يتغير ويصبح أكثر حاداً في تصرفاته، وفيما يلي نوضح كيفية التعامل مع برج العذراء عند الغضب:

لا تسأل مولود العذراء عما إذا كان غاضباً بحيث لا يمكن إخفاء مشاعره الحقيقية لأنه شفاف، ويمكن أن يكون حساساً بعض الشيء، وإذا سألته عما إذا كان غاضباً فإن ذلك يجعله يشعر بالعار وبالتالي يتعامل معك بطريقة سلبية ولن يعترف بغضبه لأن ذلك يسبب له الشعور بالإحراج، لذا كن لبقاً ومتفهماً لمشاعره وكن لطيفاً معه في جميع الأوقات.

اترك له مساحة كي يكون لوحده لأنه يحتاج إلى بعض الوقت كي يفكر ويحلل مشاكله ومواقفه، وإذا لم تمنحه هذه المساحة فإن يشعر بالخوف والحصار، لذا من الأفضل تركه كي يقل غضبه ويستخدم مهاراته التحليلية كي يحدد سبب غضبه وما إذا كان الأمر يستحق الغضب، وفي النهاية سيعود مولود برج العذراء وهو متفهم للوضع الحالي.

اعتذر له فوراً إذا كان غاضباً منك ولديه سبب لذلك لأنه منفتح ويمكنه أن يتقبل الاعتذار وسنى الموقف تماماً، وبرج العذراء يحب الشعور بالهدوء خاصة إذا أتيحت له الفرصة كي يقلل من سلبيته.

لا تصرخ على مولود برج العذراء الغاضب لأن شخصيته لا تسامح عند الصراخ، وعندما تصرخ عليه سيغضب بشدة ويبتعد، ومن الأفضل التعامل معه بهدوء والاستماع إليه وفهم وجهة نظره.

تعامل معه بعقل متفتح وتحدث إليه باحترام واهتمام وحاول أن تفهم وجهة نظره كي يقل غضبه الذي يتحول إلى الحزن بسرعة، وإذا شعر بالإهانة فإنه يبدأ بالتشكيك في شخصيتك.

لا تتجاهل برج العذراء عندما يكون غاضباً لأنه يحتاج إلى الاهتمام ويرغب بمعرفة أنك تهتم به بدرجة كافية وأن الموقف الذي أغضبه قد أزعجك أيضاً، وإذا تجاهلته سيزداد لديه الشعور بالتوتر وسوف يصبح مرتبكاً بعض الشيء، لذا حاول الاقتراب منه كأن تقول له ماذا أفعل لتحسين الموقف، أو اعتذر له إذا أسأت إليه، أو قل له لم أقصد الإساءة.

برج العذراء حساس جداً ومن الممكن أن يتأذى بسهولة خاصة إذا تعرض للخيانة والإساءة ومن الصعب أن يغفر في هذه الحالة.

مولود العذراء على استعداد أن يسامح ظاهرياً لأنه لا يحب الجدال والصراع لكنه سوف يحمل الضغينة والحقد تجاه من أذاه، ويصبح الأمر معقداً إذا لم يتمكن مولود برج العذراء من معالجة مشاعره الخاصة، لذا كن صادقاً في اعتذارك وتأكد من ثقته بك، وفي حال لم يغفر لك من المفضل أن تتركه كي يفكر. [3]

تعرفنا من خلال هذا المقال على برج العذراء عند الغضب، إذ وضحنا التصرفات التي تبين أن مولود هذا البرج غاضباً، وذكرنا طريقة التعامل معه، ومن المفضل الصدق عند الاعتذار له لأنه سيغفر ويسامح لكنه قد يحمل بعض الضغينة.