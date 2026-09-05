الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية طفيفة
انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي قد تعطي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4467.30 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 4513.70 دولارًا.
وتلقى الذهب دعمًا بعد تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، الذي أبدى ميلًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، إذا أظهرت بيانات التضخم تراجع ضغوط الأسعار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 66.76 دولارًا للأوقية، والبلاتين 1.2% إلى 1803.99 دولارات، والبلاديوم نحو 1.1% إلى 1405.53 دولارات.
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