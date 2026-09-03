الخارجية تتحرك لإجلاء مصريين عالقين قبالة السواحل الصومالية وتتابع أوضاعهم لحظة بلحظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 03:37 مساءً -

تواصل وزارة الخارجية والهجرة جهودها المكثفة لتسريع إجلاء المواطنين المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية. مع العمل على ضمان سلامتهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لهم إلى حين انتهاء الأزمة وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ويتابع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة تطورات الموقف بصورة مباشرة. حيث وجه بمواصلة التحرك على مختلف المسارات وبذل كل الجهود اللازمة لضمان سلامة المواطنين المصريين وتسريع إجراءات إجلائهم.

وتجري وزارة الخارجية حاليا اتصالات مكثفة مع السلطات الصومالية واليمنية المعنية لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على أوضاع المصريين الموجودين على متن السفينة. إلى جانب العمل على توفير احتياجاتهم الأساسية والظروف المعيشية المناسبة لهم خلال فترة وجودهم.

كما تواصل الوزارة اتصالاتها مع الشركة المالكة للسفينة لضمان سرعة إجلاء المواطنين المصريين وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي. وذلك بما يساهم في إنهاء الموقف وعودة المصريين إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

وتحرص وزارة الخارجية من جانبها على التواصل الدوري مع أسر المواطنين المصريين للاطمئنان عليهم وإطلاعهم بصورة مستمرة على آخر مستجدات الموقف والجهود التي تبذلها الوزارة حتى إتمام عملية الإجلاء.