إنتهاء الشوط الأول بتقدم برشلونة على الأهلي 2-0 بكأس خوان جامبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 11:33 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام برشلونة الإسباني بتقدم البارسا بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في بطولة كأس «خوان جامبر».

جاءت بداية المباراة هادئة، فيما شهدت الدقيقة الخامسة تهديد مرمى الأهل بتسديدة من حمزة عبد الكريم ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير، وفي الدقيقة 12تسلم بنجديدة الكرة في ظهر دفاع برشلونة ولكن الحكم أشار بوجود تسلل على المهاجم المغربي.

وأنقذ عمر الجزار فرصة هدف محقق لبرشلونة في الدقيقة 18 بعدما أبعدت عرضية رافيينا قبل أن تصل إلى رأس حمزة عبد الكريم، وأنقذ مضطفى شوبير فرصة هدف محقق من حمزة عبد الكريم في الدقيقة 23 قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل على حمزة، وسدد رافيينا تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى شوبير.

وأحرز حمزة عبد الكريم هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 29 بعد هجمة منظمة من البارسا من الجبهة اليسرى، ورفض الاحتفال بعد التسجيل في فريقه السابق، وأنقذ كريم فؤاد فرصة هدف ثاني للبارسا عن طريق سبارت في الدقيقة 36.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة إعاقة رافيينا من قبل هادي رياض ، وسددها رافيينا وسجل الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 45 على يمين مصطفى شوبير، وسدد طاهر محمد تصويبة على مرمى برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأمسك بها الحارس جارسيا وبعدها سدد بةن شرقي تصويبة ولكن مرت بعيدا عن المرمى، واستمرت النتيجة بدون حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد زيزو

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة

فيما جاء برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، كوندي، جيرارد مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إسبارت، برنال، فيرمين.

خط الهجوم: لامين يامال، حمزة عبد الكريم، رافينيا.

بعثة الأهلي تغادر إسبانيا عقب مباراة برشلونة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدينة برشلونة في تمام الساعة الواحدة صباح الخميس، عقب خوض المباراة الودية أمام برشلونة في كأس خوان جامبر.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة عقب انتهاء اللقاء، وفق البرنامج المحدد للرحلة.

ويأتي ذلك ضمن ترتيبات بعثة الأهلي للعودة إلى القاهرة عقب انتهاء المواجهة، حيث يبدأ الفريق رحلة العودة مباشرة إلى القاهرة بعد المباراة.

عموتة يعقد محاضرة للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة برشلونة

عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا، داخل فندق الإقامة؛ استعدادًا للمباراة الودية أمام برشلونة مساء اليوم في بطولة كأس خوان جامبر.

واستعرض عموتة خلال المحاضرة عددًا من التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وطريقة التعامل مع مجريات اللقاء.

وجاءت محاضرة عموتة ضمن البرنامج التحضيري للفريق قبل ساعات من انطلاق المباراة، في ظل سعي الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق أقصى استفادة فنية من مواجهة برشلونة.