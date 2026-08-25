ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلاف على ملكية شقة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 03:37 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من عاطل، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من سمسار، مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالحضور إلى شقته والتعدي عليه وعلى أفراد أسرته بالضرب دون إصابات، وإتلاف كالون الشقة ومحاولة إخراجه منها والاستيلاء عليها.

وأوضح المبلغ أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بينهما حول ملكية الشقة، بعدما أفاد بقيامه بشرائها من والد المشكو في حقه منذ شهر مارس 2026، بينما رفض المشكو في حقه ذلك.

كما تبين استعانة المبلغ بصديقين، عاطلين ومقيمين بذات الدائرة، لمناصرته خلال الواقعة.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.