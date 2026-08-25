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العثور على طفل متغيب بعد تركه منزل أسرته بسبب سوء معاملته

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العثور على طفل متغيب بعد تركه منزل أسرته بسبب سوء معاملته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 02:37 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بشأن تغيب نجلها البالغ من العمر 10 سنوات عقب خروجه من مسكنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الطفل داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبسؤال الطفل، أفاد بأنه ترك منزل أسرته بسبب سوء معاملتهم له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الطفل إلى والدته، وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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