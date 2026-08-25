الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بالتعدى على فردى أمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:33 مساءً - كشفت الداخلية ملابسات مقطع منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فردى أمن إدارى بالسب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما ممسكاً بيده سلاح أبيض بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة .

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما الظاهران بمقطع الفيديو (فردى أمن إدارى بالتجمع المشار إليه) ، وبسؤالهما أفادا بتضررهما من أحد قاطنى عقار بذات التجمع السكنى كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بتكرار التعدى على المارة والسكان بالسب، وكذا قيامه بالصياح داخل شقته، وحال تواجدهما بنطاق عملهما بتاريخ 24/ الجارى فوجئا بقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما ممسكاً بيده سلاح أبيض وذلك لعدم قيامهما بمنع الأطفال من اللهو أسفل العقار محل سكنه لتسببهم فى إزعاجه .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة القسم) وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية