التضامن: إتاحة تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر لتخفيف الأعباء عن الأسر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 11:21 صباحاً - بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 ،أتاح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تمويل المصروفات الدراسية، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 ، في إطار حرصه على مساندة الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالمصروفات الدراسية وإتاحة فرص تعليم أفضل لأبنائها، ويسهم في تعزيز انتظام الطلاب في العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم.

إتاحة تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ويستهدف التمويل الولي الشرعي للطالب، أو الأم في حالة وفاة الأب، كما يمتد ليشمل عددًا من فئات المجتمع، من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتمويل.

ويتيح البنك تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر لعبء الدين، وذلك بعد تقديم شهادة قيد بالسنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، على أن يتم تحويل مبلغ التمويل إلى المدرسة، بما يضمن توجيه قيمة التمويل مباشرة لسداد المصروفات الدراسية.