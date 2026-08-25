السيدة انتصار السيسى: نستلهم من سيرة نبينا الكريم قيم الرحمة والمحبة والتسامح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 02:37 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة إلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"-:"بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.ونستلهم من سيرة نبينا الكريم ﷺ قيم الرحمة والمحبة والتسامح، لترسيخ روح التكاتف وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.كل عام وأنتم بخير".