الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:33 مساءً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:"بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.وأن يجعل سيرة نبينا الكريم محمد ﷺ نبراسًا لنا في الرحمة والتسامح والمحبة وحُسن الخُلق.كل عام وأنتم بخير، ومصر وأهلها في أمن وسلام".