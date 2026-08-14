موعد مباراة الأهلى وبرشلونة الودية فى كأس خوان جامبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 01:21 مساءً - يختتم فريق الأهلي معسكره الخارجي في برشلونة بمواجهة برشلونة وديا يوم 19أغسطس الجاري.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة الودية في كأس خوان جامبر

يواجه فريق الأهلي نظيره برشلونة في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل والتي تجمعهما على استاد سبوتيفاي كامب نو، في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكر الأهلي بمعسكره الخارجي والمقام حالياً في دولة إسبانيا.

وخاض فريق الأهلي مباراة ودية أمام بادالونا الإسباني وفاز فيها بثلاثية نظيفة، فيما سيلعب الجمعة مباراة ودية مع يوروبا على أن يختتم مواجهاته الودية بملاقاة برشلونة يوم 19 أغسطس الجاري.

أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وبرشلونة

في خطوة جديدة تعزز حضورها الرياضي القوي، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن تعاقدها رسمياً مع نادي برشلونة الإسباني، لحصولها على الحقوق التليفزيونية الحصرية لبث مباراة النادي الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وذلك حصرياً عبر شاشات قنوات "أون سبورت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُقام المواجهة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" العريق.

تلبية تطلعات الجماهير العربية

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة المستمر على تلبية احتياجات المشاهد المصري والعربي، من خلال إتاحة أهم وأبرز المباريات والبطولات العالمية عبر شاشاتها ومنصاتها المختلفة، بما يضمن للجماهير متابعة الأحداث الرياضية الكبرى بجودة عالية وبث مباشر حصري.

وتعاقدت المتحدة للرياضة مع برشلونة وحصلت على الحقوق التليفزيونية لمباراة الأهلي وبطل إسبانيا في كاس خوان جامبر وإذاعتها تليفزيونيا على قنوات أون سبورت، في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء 19 أغسطس.

وتواصل المتحدة للرياضة استراتيجيتها الخاصة بالحصول على الحقوق التليفزيونية لعرضها على شبكة أون سبورت، سواء قنواتها التليفزيونية أون سبورت وأون سبورت ماكس وأون سبورت بلس، ومنصتها الرقمية كورة بلس، والتطبيق الرسمي أبليكيشن أون سبورت، إلى جانب المحطة الإذاعية أون سبورت أف أم.

وذلك لتوفير أفضل محتوى رياضي متنوع في كرة القدم ومختلف الألعاب للمشاهد المصري بشكل مجان.