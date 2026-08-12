بث مباشر.. مدبولي يشهد احتفالية صندوق «تحيا مصر» بمرور 12 عامًا على تأسيسه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:21 مساءً -

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمها صندوق «تحيا مصر» بالمدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيس الصندوق.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين والشخصيات العامة وشركاء النجاح، احتفالًا بما قدمه الصندوق على مدار السنوات الماضية من مبادرات ومشروعات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية.

وعلى مدار السنوات الماضية، أطلق صندوق «تحيا مصر»، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المبادرات والمشروعات القومية في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية وتوفير المواد الغذائية، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء عن الفئات والأسر الأكثر احتياجًا.