رئيس الوزراء يتابع رقمنة التأمين الصحي الشامل.. 5.4 مليون مواطن مسجلون و116 مليون خدمة بالمرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 06:05 مساءً -

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الصحة والتحول الرقمي والرعاية الصحية.

وأكد رئيس الوزراء أن المتابعة تأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة للمواطنين، وترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

وأشار مدبولي إلى أن الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم يمثل أحد محاور عمل الحكومة، موضحًا أن الدولة تعمل على بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، مع التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل باعتباره خطوة رئيسية نحو توفير خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة والسكان الموقف التنفيذي للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، موضحًا أن عدد المنشآت التابعة للمنظومة بلغ نحو 334 منشأة، فيما وصل عدد المواطنين المسجلين إلى 5.4 مليون مواطن.

كما بلغ إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة ضمن المرحلة الأولى أكثر من 116 مليون خدمة، إلى جانب إجراء أكثر من 938 ألف عملية جراحية، بما يعكس حجم التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من المنظومة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار دعم الوزارة لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال ربط المنشآت الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، وتوفير التطبيقات الرقمية اللازمة للتشغيل، إلى جانب تنفيذ برامج لتنمية القدرات الرقمية للعاملين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الرئيسية لتطوير الخدمات الصحية في محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الهيئة قطعت مراحل متقدمة في ميكنة المنشآت الصحية ورفع كفاءة تشغيلها.

وشملت أعمال الميكنة 37 مستشفى من خلال منظومة إدارة المستشفيات، و298 معملًا عبر منظومة إدارة المعامل، بالإضافة إلى 93 قسم أشعة، فضلًا عن ميكنة 264 وحدة ومركزًا صحيًا ضمن منظومة إدارة الوحدات والمراكز.

وأشار السبكي إلى أن نسبة إنجاز العمليات التشغيلية للتحول الرقمي تقترب من 85%، فيما جرى تسجيل وميكنة نحو 6.7 مليون ملف طبي، بما يدعم بناء قاعدة بيانات صحية متكاملة تساعد على تحسين تجربة المريض ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

وتناول الاجتماع استعدادات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على محافظة المنيا باعتبارها أول محافظة سيتم تطبيق المنظومة بها ضمن محافظات هذه المرحلة، حيث تشمل الاستعدادات تقييم جاهزية المنشآت، والتحول الرقمي، وتوفير التجهيزات والأدوية والموارد البشرية، إلى جانب التدريب والتوعية والمبادرات والهوية البصرية.

كما استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي والميكنة، موقف البنية التحتية التكنولوجية لمحافظات المرحلة الثانية، إلى جانب التطبيقات والتكاملات الخاصة بهيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة، فضلًا عن خطة الحوكمة والاستدامة.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في بناء المنظومة، لما يوفره من قاعدة معلومات متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار، وتساعد على إدارة الموارد والخدمات الصحية بكفاءة أكبر.

وأوضح أن التقدم المحقق في ميكنة المنشآت الصحية وتسجيل ملايين الملفات الطبية يمثل خطوة مهمة نحو إرساء منظومة صحية رقمية متطورة، تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وضمان استدامة التأمين الصحي الشامل.