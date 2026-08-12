ضبط تاجر أسماك بتهمة التعدي على عامل بسلاح أبيض في البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 02:13 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى عامل من تعدي أحد الأشخاص عليه باستخدام سلاح أبيض وإصابته في محافظة البحيرة، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة بدر بالبحيرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال صاحب الحساب، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤاله، اتهم زوج شقيقته، وهو تاجر أسماك مقيم في الدائرة نفسها، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصاباته، على خلفية خلافات بينهما تتعلق بالمصاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مضيفًا أنه تخلص من الأداة المستخدمة في التعدي بإلقائها في الطريق العام.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.