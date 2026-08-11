وزير الصحة يبحث مع مجموعة «سان دوناتو» الإيطالية مستجدات تطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:29 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتورة فيرديانا موراندو، مديرة التعليم المستمر بمجموعة «سان دوناتو» الإيطالية، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة. وبحث اللقاء مستجدات التعاون بشأن مشروع تطوير وتشغيل مستشفى هليوبوليس الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومناقشة التصور المقترح لتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد الوزير أهمية تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات والبنية التحتية المتاحة، مشيراً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة وتطبيق أفضل النماذج في تطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مستجدات المشروع واستعراض الوضع الحالي للمستشفى والإمكانات المتاحة بها، إلى جانب مناقشة سبل تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستفادة من مختلف التخصصات والخدمات الصحية، ودراسة آليات التشغيل التي تتيح تعظيم الاستفادة من موارد المستشفى بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين لاستكمال الدراسات والتصورات الخاصة بالمشروع والوصول إلى النموذج الأمثل لتطوير وتشغيل مستشفى هليوبوليس الجديدة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية.