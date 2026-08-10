رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد ميدانيًا معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 1" بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 02:13 مساءً - يواصل رئيس الهيئة العربية للتصنيع جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 1" في المحافظات المختلفة ، ورصد أي تحديات تواجه التنفيذ على أرض الواقع، مع العمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بزيارة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بواسطة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ١ " بعدد من قرى محافظة أسوان.

في هذا الإطار ,قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تواصل دورها كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية، مع تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة بهدف تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالريف المصري.

وخلال الجولة الميدانية على مدار يومين متتاليين ،أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنجاز مشروعات حياة كريمة المنفذة وضمان دخولها الخدمة وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

خلال الزيارة تم المرورعلي عدد من المشروعات المنفذة من خلال مصانع وشركات الهيئة بقرى مركزي إدفو وكوم أمبو, حيث أطلع رئيس الهيئة العربية للتصنيع على معدلات تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا على تكثيف الأعمال ومواصلة التنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية لتذليل أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة ودخولها الخدمة وفقا للجداول الزمنية المخططة.

وخلال الجولة ، وجّه اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف ، بتعزيز منظومة متابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة ١" عن بُعد من خلال تركيب كاميرات مراقبة بواسطة مصنع الالكترونيات التابع للهيئة ، ويهدف هذا التوجيه إلى الوقوف لحظةً بلحظة على معدلات التنفيذ وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لبعض المشروعات، مع سرعة التعامل الفوري مع أي تحديات ومعوقات تطرأ بمواقع العمل والتدخل الفوري لحلها.

كما أكد على أهمية توفير معدات ومنتجات متنوعة من انتاج الهيئة العربية للتصنيع لدعم البنية التحتية بالقرى المستهدفة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل أحد أكبر المشروعات القومية للتنمية المستدامة في تاريخ مصر، مشيدًا بما تحقق على أرض محافظة أسوان من معدلات إنجاز متقدمة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بفضل تكامل الجهود وتوظيف الإمكانيات والخبرات الفنية والهندسية لتنفيذ المشروعات وفقا لأعلى المعاييرالهندسية.

كما قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف بفتح حوارا مفتوحا مع القائمين على التنفيذ من المهندسين والعمال والمقاولين والشركات المنفذة والاستماع لكافة الآراء وبحث أفضل الحلول والأفكار، مؤكدا على أهمية تسريع عمليات التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأضاف أنه سيواصل المتابعة الميدانية والدورية للمشروعات بمواقع العمل بالمحافظات المختلفة لحين الانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل ،خدمة لشعب مصر العظيم.

وعلى هامش الزيارة حرص اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على الاجتماع مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وبحث الاستفادة من الامكانيات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمحافظة أسوان بأسعار تنافسية وفقا لمعايير الجودة العالمية, كما تم الإتفاق على اقامة معرضا لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع ( ومنها الأثاث والأجهزة الإلكترونية والإسكوتر والدراجات وغيرها ) للعاملين بديوان المحافظة .

كما أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره وشكره للسيد محافظ أسوان وللأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المعاونة الصادقة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة لخدمة أهالي شعب أسوان الكريم.