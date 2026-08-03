ضبط (116) ألف مخالفة مرورية و(48) حالة تعاطي مواد مخدرة خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:13 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط عدد (116575) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد (1064) سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية (41) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (501) مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة، إلى جانب فحص (159) سائقًا، تبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (8) محكوم عليهم بإجمالي (12) حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.