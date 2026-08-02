وزير الخارجية: القيادة السياسية حريصة على دعم المصريين بالخارج وتقديم جميع سبل الرعاية لهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 02:13 مساءً -

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حرص القيادة السياسية على دعم المصريين في الخارج وتوفير جميع سبل الرعاية لهم، تقديرًا لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

وأعرب عبد العاطي، خلال كلمته في النسخة السابعة من مؤتمر الهجرة والمصريين بالخارج، عن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بالخارج، مشيدًا بإسهاماتهم في دعم الاقتصاد الوطني ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس بضرورة إيلاء المصريين بالخارج أقصى درجات الرعاية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، كما وجه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرعايته المؤتمر، معربًا عن تقديره للوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المشاركين.

وأوضح عبد العاطي أن انعقاد المؤتمر في نسخته السابعة يعكس اهتمام الدولة بالحوار المباشر مع المصريين في الخارج، والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى وتحقيق تطلعاتهم.

وشدد الوزير على أن رعاية المصريين بالخارج، وحماية مصالحهم، وصون كرامتهم، تمثل أولوية قصوى للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق ذلك من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وكشف عن عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، من بينها تقليص مدة استخراج جوازات السفر إلى أسبوعين، والتوسع في مكاتب التصديقات بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة عدد السيارات المخصصة لتقديم الخدمات القنصلية.

كما أعلن عن تدشين المرحلة الأولى من موقع إلكتروني تفاعلي يهدف إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات وشكاوى المصريين بالخارج، بما يسهم في تقديم الخدمات بكفاءة أكبر.

واستعرض الوزير عددًا من المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ النسخة السابقة للمؤتمر، من بينها مبادرات "بيتك في مصر" و"مزرعتك في مصر" و"مدرستك في مصر"، في إطار تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وتلبية احتياجاتهم.