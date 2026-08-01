تراجع أسهم حامد عبد الله جناح إنبي في الانتقال للأهلي.. اعرف السبب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 01:49 مساءً - طلب الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، تجميد صفقة حامد عبد الله لاعب إنبي، الذي تم ترشيحه للأهلي مؤخراً، وأكد المدرب المغربي لإدارة القلعة الحمراء أن هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم في الأهلي أكثر من الجناح الذي يلعب فيه حامد عبد الله.

موقف الأهلي من ضم جناح انبي

واستجابت إدارة الأهلي لطلب عموتة ورفضت الإسراع فى مفاوضات "جناح" إنبي، رغم ترحيب الأخير باللعب للأهلي، وترحيب إدارة إنبي ببيع اللاعب، بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء على الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي مؤخراً.

موعد مباراة الاهلي وبرشلونة

من ناحية أخرى، يلتقي الأهلي مع برشلونة يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة مرتقبة تجمع بطل أفريقيا بعملاق الكرة الإسبانية.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها ستكون أول مواجهة يخوضها برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

الأهلي يدخل التاريخ

ويمثل اللقاء محطة تاريخية للنادي الأهلي، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في بطولة خوان جامبر، فى خطوة تعكس المكانة العالمية التي وصل إليها النادي خلال السنوات الأخيرة، ضمن استراتيجية التوسع في الحضور الدولي وتعزيز التعاون مع أكبر الأندية الأوروبية.

مواجهة ثالثة بين الأهلي وبرشلونة

وستكون مباراة 19 أغسطس المواجهة الثالثة بين الأهلي وبرشلونة، بعدما سبق والتقى الفريقان في مباراة ودية عام 1961، ثم في احتفالات النادي الأهلي بمئويته عام 2007، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما هذا الصيف في واحدة من أبرز المباريات الودية المنتظرة قبل انطلاق الموسم الجديد.