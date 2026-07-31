انطلاق الدوري المصري الجديد 21 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 01:21 مساءً - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، يوم 21 أغسطس المقبل موعدا رسميا ونهائيا لانطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري موسم 2026-2027.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء قرعة بطولة دوري الموسم 2026 - 2027 يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل.

وتقام القرعة في مقر مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

نظام بطولة الدوري الجديد

وتقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، على أن يتم تقسيم الفرق فى المرحلة الثانية إلى مجموعتين، الأولى هى مجموعة البطل وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا يهبط منهم 4 للقسم الثاني "دوري المحترفين" .

وتقرر إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مبدئي يوم 20 سبتمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام معسكر المنتخب، وذلك فى ظل ترتيبات ما بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 التي ودعها من دور الـ16، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.