الرئيس السيسى: الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على ملابسات حادث دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 09:05 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإسباني استهل الاتصال بالإعراب عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026 نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدًا تضامن إسبانيا حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف.