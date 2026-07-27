وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد عامر بعد تتويجه ببرونزية بطولة العالم لسلاح السيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 09:29 مساءً - هنأ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد عامر، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف رجال، ببطولة العالم للكبار التي تستضيفها هونج كونج في الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته للاعب محمد عامر بمواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً دعم الوزارة المستمر لأبطال مصر في جميع الألعاب الرياضية.

ويمثل منتخب سلاح السيف في منافسات الرجال كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام، فيما يمثل منتخب السيدات كل من نجوى نوفل، العنود حجازي، ريناد الدكش