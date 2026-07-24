مشجع يطلق وعدًا مجنونًا لإقناع محمد صلاح للأنضمام إلى بشكتاش .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 03:29 مساءً - لا تزال الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي تشعل حماس جماهير النادي، التي تواصل ابتكار وسائل غير تقليدية للتعبير عن رغبتها في رؤية قائد منتخب مصر بقميص الفريق خلال الموسم المقبل.

جماهير بشكتاش تطالب بالتعاقد مع محمد صلاح

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا، ظهر فيه أحد تجار الخضراوات والفاكهة، المعروف بتشجيعه لنادي بشكتاش، وهو يوجه رسالة مباشرة إلى محمد صلاح، مطالبًا إياه بالموافقة على الانتقال إلى النادي التركي.

ولجأ المشجع إلى أسلوب طريف لإظهار مدى رغبته في إتمام الصفقة، إذ أعلن أنه سيتبرع بتوزيع 500 كيلوجرام من البطيخ مجانًا على المواطنين إذا قرر محمد صلاح ارتداء قميص بشكتاش، في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل.

ويأتي هذا التفاعل الجماهيري في ظل استمرار التكهنات بشأن مستقبل محمد صلاح، بعدما أعلن قبل نهاية الموسم الماضي رحيله عن ليفربول، منهياً رحلة استمرت منذ عام 2017 شهدت تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى عدة أندية في تركيا والسعودية وإيطاليا، وكان بشكتاش من أبرز الأندية التي ترددت أنباء عن اهتمامها بالحصول على خدمات النجم المصري، قبل أن يؤكد النادي ووكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، عدم وجود أي اتفاق رسمي حتى الآن.