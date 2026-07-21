مصر تدين استهداف ناقلة كويتية فى مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 09:29 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف الناقلة الكويتية “كيفان” أثناء عبورها مضيق هرمز، والذى أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، معتبرةً أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار منطقة الخليج وسلامة الممرات البحرية الدولية.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، مجددةً رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف الدول العربية أو يهدد أمن الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة العالمية.

كما تدعو مصر إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في احتواء التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.