إليسا تكشف سر خسارتها للوزن

كشفت الفنانة إليسا سر خسارتها للوزن بعد ظهورها في حفلاتها الأخيرة برشاقة واضحة. وخلال لقائها مع برنامج "أغاني أغاني" قالت إليسا إنها لا تفضل اللجوء إلى حقن التخسيس أو أي طريقة أخرى بل تلتزم بالرياضة والحمية الغذائية وأوضحت: "بعمل مجهود كبير عشان أخس أنا عايشة تقريبا بدون أكل، أنا ضد حقن التخسيس مش محتاجاها هما كام كيلو بيروحوا بالرياضة ونوع الأكل".

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