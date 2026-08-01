إبراهيم حسن يكشف خطة ”الفراعنة” لتجديد الدماء: الفرص...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:20 صباحاً - أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني القومي برئاسة التوأم حسام حسن يضع خطة استراتيجية قائمة على المتابعة الدقيقة لكافة عناصر الدوري المحلي، بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير القوام الأساسي لـ "الفراعنة" خلال الاستحقاقات المقبلة.

إبراهيم حسن يكشف خطة ”الفراعنة” لتجديد الدماء

وأوضح إبراهيم حسن أن الاختيارات لن تظل حكرًا على لاعبي قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك)، بل تمتد لمراقبة مواهب مميزة في مختلف الأندية الوطنية.

إحلال وتجديد تدريجي لضمان الاستقرار

وفي حديثه لصحيفة "البيان" الإماراتية، أشار مدير المنتخب إلى أن عملية بناء الجيل الجديد ستُنفذ بخطوات متزنة وتدريجية، بما يضمن عدم التأثير على حالة الاستقرار والانسجام داخل الفريق، مع منح الفرصة الكاملة للأسماء التي تثبت جدارتها.

وقال إبراهيم حسن:

"حسام حسن يضع مجموعة كبيرة من اللاعبين خارج نطاق الأهلي والزمالك تحت المجهر. والمرحلة القادمة ستشهد ظهور وجوه جديدة تمثل أندية مختلفة، فالإحلال والتجديد سيتم بشكل مرحلي، وكل من يملك القدرة على صناعة الفارق وتوفير الإضافة الفنية سينال فرصته الكاملة."

العدالة والمستوى الفني هما المقياس

وشدد إبراهيم حسن على أن المعيار الأول والأخير للانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية هو الكفاءة والمستوى الفني داخل الميدان، بعيدًا عن اسم النادي أو شعبيته.

وأضاف أن الجهاز الفني ملتزم بتطبيق أقصى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة اللاعبين، لضمان بناء فريق قوي وقادر على المنافسة على الألقاب القارية والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات الدولية.