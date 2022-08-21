اتفرج _ انت الان تتابع خبر من هو طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص؟.. اعرفوه بعد تقبيلها ايده في تونس والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بإحياء حفل غنائي جماهيري في ختام مهرجان قرطاج بتونس، وقدمت إلي جمهورها عدد كبير من الأغاني التي يحبوها وسط التفاعل الكبير من جمهورها، وأطلت بشكل أنيق ومميز.
من هو طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص الذي قبلت يده في تونس؟
وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقبيل يد طبيبها الخاص نبيل عبد المقصود، وذلك عرفاناً وتقديراً منها لدعمه لها.
- وهو أستاذ علاج السموم والإدمان في كلية القصر العيني بجامعة القاهرة.
- وأول طبيب متخصص في علاج السموم والمخدرات.
- وحصل أثناء مسيرته المهنية والأكاديمية على الكثير من الشهادات الهامة، وحصل على دكتوراه في علاج السموم من الولايات المتحدة الأمريكية ودبلوم أمراض السموم من جامعة متشجين في أمريكا.
- شغل الكثير من المناصب ومنها مدير عام مستشفى القصر العيني والفرنساوي، وأيضاً هو مدير المركز القومي لمكافحة السموم في جامعة الدول العربية.