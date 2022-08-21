من هو طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص؟.. اعرفوه بعد تقبيلها ايده في تونس

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من هو طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص الذي قبلت يده في تونس؟

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بإحياء حفل غنائي جماهيري في ختام مهرجان قرطاج بتونس، وقدمت إلي جمهورها عدد كبير من الأغاني التي يحبوها وسط التفاعل الكبير من جمهورها، وأطلت بشكل أنيق ومميز.

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقبيل يد طبيبها الخاص نبيل عبد المقصود، وذلك عرفاناً وتقديراً منها لدعمه لها.