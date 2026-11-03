الذهب والفضة يتراجعان
تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن قفز بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، والفضة 4% إلى 49.5 دولارا، وسط انخفاض حاد في أسعار النفط هدّأ المخاوف بشأن التضخم، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3914.7 دولارا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.2% إلى 3924.37 دولارا.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 2% إلى 3954.41 دولارا في الجلسة السابقة، بعد تسجيل أدنى مستوى في عام يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4% إلى 49.5 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1446.80 دولارا، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 953.64 دولارا.
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