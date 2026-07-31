وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس بوروندي ووزير الداخلية والدفاع الجيبوتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 02:13 مساءً - على هامش مؤتمر القمة الذي استضافه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم الجمعة، والتي يشارك فيها د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية وبتكليف من سيادته، التقى الوزير عبد العاطي مع كل من السيد بروسبر بازومبانزا نائب رئيس بوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والسيد عمر عبدي سعيد وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الدفاع ورئيس وفد جيبوتي في القمة، وقد تم خلال اللقاء تناول العلاقات المتميزة بين مصر وكل من بوروندي وجيبوتي وسبل تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما تم خلال اللقاءات تناول الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وبصفة خاصة الصومال وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان وحدة الصومال وسلامة أراضيه، كما تم خلال اللقاءات التشاور حول بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال وأهمية استمرارها وإيجاد مصادر تمويل مستدام للبعثة وبقائها للحفاظ على الاستقرار بالصومال.