اتصال بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني حول تطورات الأزمة الراهنة وجهود التهدئة ووقف التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - جرى اتصال هاتفي مساء الثلاثاء ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار التشاور الدوري بين الوزيرين، وأنهما ناقشا خلال الاتصال التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة والمخاوف من أن تسفر عن عودة التصعيد والأعمال العسكرية مجدداً. كما تناولا الجهود المكثفة المبذولة من جانب الشركاء الإقليميين للعمل علي خفض التصعيد واعلاء الحوار والدبلوماسية والعودة الي مائدة التفاوض والتوصل الي صفقة متكاملة تستجيب لشواغل جميع الأطراف.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمرونة اللازمة والسعي بجدية نحو التمسك بايجاد مخرج سياسي للأزمة يجنب المنطقة مخاطر كبيرة هي في غنى عنها. كما أكد الوزير على أن مصر تولي أمن دول الخليج أهمية وأولوية خاصة وتعتبره امتداداً للأمن القومي المصري والعربي، مشيراً إلى ضرورة مواصلة ضبط النفس وتكثيف الجهود والاتصالات للحيلولة دون حدوث التصعيد العسكري الذي حذر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من مخاطره وتبعاته السياسية والاقتصادية والأمنية ليس فقط علي الإقليم ودوله بل وعلي العالم بأسره.