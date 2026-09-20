تأكيد مصري أمريكي سوداني على ضرورة التوصل لتسوية سياسية مستدامة بالسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 10:37 مساءً - عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً ثلاثياً مع محيي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الأمن والاستقرار.

تناول اللقاء سبل البناء على الجهود القائمة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة بما يلبي تطلعات الشعب السوداني ويحفظ مصالحه الوطنية.

شدد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومقدرات الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف النزاع عبر الحوار والتفاوض.