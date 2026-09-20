طرح تذاكر مباراة مصر وأنجولا رسميًا.. 40 ألف مشجع في المدرجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 11:37 مساءً - بدأت شركة «تذكرتي» طرح تذاكر المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر وأنجولا، والمقرر إقامتها يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن افتتاح مشوار الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة وفقًا للدرجات المختلفة، حيث يبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيهًا، بينما جاءت تذكرة الدرجة الثانية بـ50 جنيهًا، والدرجة الأولى بـ150 جنيهًا، في حين يصل سعر تذكرة المقصورة إلى 300 جنيه.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بطلب للسماح بحضور 50 ألف مشجع خلال المباراة، قبل أن تتم الموافقة رسميًا على حضور 40 ألف مشجع في المدرجات.

موعد مباراة مصر وأنجولا والقناة الناقلة

يستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي يوم 25 سبتمبر، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة للجماهير داخل مصر عبر قناة أون سبورت، من خلال البث الأرضي، وفقًا لحقوق نقل المباريات التي تقام داخل الأراضي المصرية.

قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

وشهدت قائمة الفراعنة تواجد عدد كبير من العناصر استعدادًا للمباريات المقبلة.

وضمت حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي.

وفي الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، أحمد فتوح، وكريم حافظ.

وفي خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، ومحمد صلاح.

ويقود خط الهجوم الثنائي عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.