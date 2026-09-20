ضربة قوية للفراعنة.. إصابة حمدي فتحي تحرمه من معسكر منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 11:37 مساءً - أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، غياب حمدي فتحي عن معسكر الفراعنة الحالي، بعد تعرض اللاعب لإصابة خلال مشاركته مع فريقه الوكرة القطري.

وأوضح مدير المنتخب أن الإصابة ستحرم فتحي من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، بعدما تأكد صعوبة لحاقه بالمباريات الثلاث التي يخوضها المنتخب خلال الفترة الحالية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر، ثم يلتقي جنوب السودان في 29 من الشهر نفسه، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، قبل خوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

وبغياب حمدي فتحي، ينضم اللاعب إلى قائمة المصابين التي تضم محمود تريزيجيه وياسر إبراهيم، ليغيب الثلاثي عن حسابات الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي الحالية.