أخبار اليمن : شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف العدو السعودي ومرتزقته مناطق بتعز

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شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف العدو السعودي ومرتزقته مناطق بتعز

استشهد ثلاثة أطفال وإصابة عدد من المواطنين وتضرر منازلهم بقصف طيران العدو السعودي لمناطق في محافظة تعز. شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف العدو السعودي ومرتزقته مناطق بتعزاستشهد ثلاثة أطفال وإصابة عدد من المواطنين وتضرر منازلهم بقصف طيران العدو السعودي لمناطق في محافظة تعز. وأكد مصدر محلي استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة عدد من المواطنين في قصف لمرتزقة العدو السعودي استهدف قرية الطريرة بمديرية الوازعية. وأشار إلى أن طيران العدو السعودي، استهدف برج الاتصالات في منطقة الراهدة بمديرية خدير، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، أحدهم امرأة مُسنة وتضرر منازل المواطنين في المنطقة.



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