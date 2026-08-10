أخبار اليمن : شاب ينقذ 6 أشخاص من الغرق ويفارق الحياة

شاب ينقذ 6 أشخاص من الغرق ويفارق الحياةشهدت محافظة الإسكندرية شمال مصر فاجعة إنسانية، أمس الأول، بعدما لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً مصرعه غرقاً، عقب نجاحه في إنقاذ 6 أشخاص من الموت وسط أمواج البحر العاتية.

وفي التفاصيل، تلقت السلطات بلاغاً بالعثور على جثة زياد محمد أحمد محمود في مياه البحر بشاطئ البيطاش التابع لحي العجمي غرب الإسكندرية. فيما تبين أن الشاب تدخل لإنقاذ 6 أشخاص بعدما جرفتهم الأمواج والتيارات البحرية القوية، وتمكن من مساعدتهم وإبعادهم عن الخطر، إلا أن قواه خانته في النهاية بسبب شدة التيارات.

كما أوضح شهود عيان أن زياد سارع لنجدة الأشخاص الستة فور سماعه استغاثاتهم وسط البحر، ونجح بالتعاون مع المنقذين في إخراجهم جميعاً إلى الشاطئ، قبل أن تجرفه الأمواج إلى المياه العميقة ويفارق الحياة غرقاً.

من جانبها، نعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الشاب الراحل، مشيدة بشجاعته وموقفه الإنساني النبيل، فيما جددت تحذيراتها لرواد الشواطئ من النزول إلى المناطق المغلقة أو السباحة أثناء رفع الرايات الحمراء. وحذرت الإدارة من محاولة إنقاذ الغرقى من دون امتلاك التدريب والخبرة والإمكانات اللازمة، مؤكدة أن مثل هذه المحاولات قد تعرض المنقذ نفسه للخطر.

كما جددت مناشدتها المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الشواطئ وعدم السباحة في المناطق غير المخصصة لذلك، حفاظاً على الأرواح وتجنباً لوقوع حوادث مماثلة.

يأتي ذلك بعدما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أمس، من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد والعريش، موضحة أن سرعة الرياح تراوحت بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة، فيما تراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.*وكالات