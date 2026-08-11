مانشستر سيتي يراقب أيوب بوعدي.. و130 مليون يورو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 صباحاً - يواصل نادي مانشستر سيتي تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار سعيه لتعزيز خط وسط الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث برز اسم المغربي أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، ضمن الأسماء المستهدفة من جانب النادي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يراقب أيوب بوعدي

ويرى مانشستر سيتي أن بوعدي، صاحب الـ18 عامًا، يمتلك المقومات التي تؤهله لشغل دور مهم في خط الوسط، خاصة مع إمكانية رحيل الإسباني رودري عن الفريق وانتقاله إلى برشلونة، وفقًا لما تناولته تقارير صحفية خلال الفترة الماضية.

بوعدي يلفت أنظار كبار أوروبا

نجح اللاعب المغربي الشاب في جذب الأنظار خلال مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، وقدم مستويات لافتة، كان أبرزها ظهوره في مواجهة البرازيل التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وأدى تألق بوعدي إلى زيادة الاهتمام به من جانب عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، ليصبح مستقبله محل متابعة واسعة خلال فترة الانتقالات الحالية.

اتفاق مع اللاعب ومفاوضات مع ليل

ووفقًا للتقارير الصحفية، توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع بوعدي بشأن البنود الشخصية، إلا أن النادي لا يزال بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع إدارة ليل الفرنسي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وتتمسك إدارة ليل بالحصول على مقابل مالي يصل إلى 130 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل اللاعب، وهو رقم قد يمثل تحديًا أمام مانشستر سيتي لإتمام التعاقد خلال الفترة الحالية.

حسم مستقبل بوعدي

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل أيوب بوعدي، خاصة في ظل رغبة مانشستر سيتي في تدعيم وسط الملعب، فيما يبقى موقف ليل مرتبطًا بمدى التوصل إلى اتفاق مالي يرضي الطرفين.

وفي حال نجاح المفاوضات، قد تمثل الصفقة خطوة مهمة في مسيرة اللاعب المغربي، الذي أصبح من أبرز المواهب الشابة محل اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى.