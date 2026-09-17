بنفيكا يُسقط ميلان وليون يعبر أندرلخت

بنفيكا يُسقط ميلان وليون يعبر أندرلختحقق بنفيكا البرتغالي فوزًا ثمينًا على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين دون رد، فيما تغلب ليون الفرنسي على مضيفه أندرلخت البلجيكي 2-1، يوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل البلجيكي دودي لوكيباكيو الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف البولندي ياكوب كامينسكي الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ويعد هذا الفوز الأول لبنفيكا على ميلان في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما التقيا في ست مناسبات سابقة، حقق خلالها الفريق الإيطالي أربعة انتصارات مقابل تعادلين، من بينها انتصاره في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 1963 و1990.

وفي مباراة أخرى، عاد ليون الفرنسي بانتصار ثمين من ملعب أندرلخت بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الدنماركي نواه نارتي في الدقيقة الثامنة والياباني كيتو ناكامورا في الدقيقة 22، فيما أحرز الصربي ميخايلو تسفيتكوفيتش هدف أندرلخت الوحيد في الدقيقة 61.

وفي أول ظهور له على الصعيد القاري منذ 53 عاما، استهل سندرلاند الإنجليزي مشواره بالفوز على ضيفه ألكمار الهولندي بهدف دون رد، سجله الفرنسي إنزو لو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

كما تغلب باير ليفركوزن الألماني على تسيليي السلوفيني بهدفين دون رد، في مستهل مشواره بالمسابقة.